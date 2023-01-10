10 января 2023, 05:47
Стало известно, кто представит Ирландию на Евровидении-2023
Постпанк-группа Public Image Ltd выступит от Ирландии на Евровидении-2023
Британская постпанк-группа Public Image Ltd во главе с Джоном Лайдоном будет представлять Ирландию на конкурсе «Евровидение» в 2023 году. Музыканты представят новый лиричный трек Hawaii. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-релиз исполнителей.
Солист группы заявил, что данная композиция станет «любовным письмом», посвященным его супруге Норе. Лайдан отметил, что его женщина борется с болезнью Альцгеймера.
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«Песня посвящена всем, кто переживает трудные времена в жизни с самым дорогим человеком. Это также и послание надежды на то, что в конечном итоге любовь победит все», — признался музыкант.
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Евровидение
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