Стало известно, кто может общаться при помощи «птичьего» языка

Местные жители островов Гомера и Иерро на Канарском архипелаге общаются на большом расстоянии при помощи свиста. При этом они насвистывают не мелодию, а текст на испанском языке. Подробнее о свистящем языке рассказала Prаvda.Ru.

Уже более 10 лет этот язык занесен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году организация включила в этот перечень и турецкий птичий язык, используемый пастухами.

Лингвисты рассказали, что свистящие языки характерны для людей, живущих в гористой местности или в непроходимых лесах. Они отмечают, что возможно, что именно свист в будущем позволит понять происхождение человеческого праязыка.

Биоакустик из французского Национального центра научных исследований Жюльен Мейер отметил, что опытные свистуны могут достигать 120 децибел, а это громче автомобильного гудка. Например, на острове Гомера пастухи свистят через горные долины, переход через которые может занять несколько часов.

Навык свистеть можно адаптировать к любому языку, даже к тому, в котором нет традиции общения свистом. Выучиться свистеть на испанском языке можно примерно за восемь месяцев, а составить несколько предложений получится уже на четвертом месяце обучения, добавил Мейер.