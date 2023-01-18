Интересное 18 января 2023, 15:43 Стало известно, кто из актрис «Папиных дочек» может появиться в продолжении сериала В продолжении ситкома могут принять участие Мирослава Карпович и Елизавета Арзамасова Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сериал «Папины дочки», завоевавший огромную любовь телезрителей в свое время, вернется на телеэкраны страны уже в этом году. О том, кто из актрис может принять участие в продолжении комедийного ситкома, сообщил сайт kp.ru.

Анастасия Сиваева, сыгравшая роль Даши Васнецовой, после завершения сериала в 2013 году пропала с экранов. Для телезрителей и поклонников ее возвращение может стать настоящим подарком. Также в продолжении ситкома могут принять участие Мирослава Карпович и Елизавета Арзамасова, которые исполняли роль Маши и Галины Сергеевны.

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Эфирное время комедийного папы, которого сыграл Андрей Леонов, будет весьма ограниченным. Отмечается, что с большой вероятностью в продолжении сериала не будут сниматься Екатерина Старшова (Пуговка) и Дарья Мельникова (Женя Васнецова).

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