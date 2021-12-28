Стало известно, когда выйдет обновление популярной игры Genshin Impact

В ближайшее время должно выйти обновление популярной ролевой игры Genshin Impact. «Ридус» рассказал, что ждет пользователей в новой версии.

Судя по трейлеру, в обновлении появится новая локация — Энканомия. Она представляет из себя огромный плавучий остров, расположенный под океаном. Там отсутствует смена дня и ночи. Игроку придется искать там древнее «солнце», созданное когда-то людьми.

Кроме того, разработчики порадовали фанатов информацией о том, что в обновлении появятся новые персонажи — Шэнь Хэ и Юнь Цзинь. Первая из них сражается с помощью древкового оружия, а также обладает способностью увеличивать крио-урон. Юнь Цзинь имеет в своем арсенале четырехзвездочное древковое оружие с геовидением, с помощью которого можно увеличить урон сокомандников.

Новая версия игры выйдет 5 января 2022 года.