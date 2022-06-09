Стало известно, когда в Салехарде завершат отопительный сезон

Отопительный сезон завершат в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в пятницу, 10 июня. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Температура батарей начнет опускаться после 11 часов ночи. По словам госслужащих, отопительный сезон завершают в том случае, если средняя температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке в восемь градусов.

25 мая отопление уже отключили в Новом Уренгое, 27 мая батареи перестали топить в Ноябрьске. С 6 июня — в Шурышкарском и Пуровском районе.