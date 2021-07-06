Стало известно, когда подружились Нэнси Рейган и Раиса Горбачева

О сходствах в характерах Раисы Горбачевой и Нэнси Рейган рассказал переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко. Об этом написала «Газета.ru».

По его словам, Нэнси Рейган была также сильно предана своему мужу, как и Раиса Максимовна своему. Этот факт их очень сближал, несмотря на то, что в самом начале общения их отношения были довольно сложными.

Заметно наладилось общение между женами двух лидеров после того, как Рональд Рейган и Михаил Горбачев оставили свои посты.

«В послепрезидентский период я не раз присутствовал при их общении и могу сказать, что не сразу, но у них отношения сложились дружелюбные и доброжелательные», — пояснил Палажченко.

Он добавил, что Горбачев и Рейган не раз встречались после того, как ушли в отставку. Сначала это произошло в 90-м году, когда Михаил Горбачев прибыл с визитом в США. А затем в 92-м году, когда он вновь посетил Америку.

«В общем, у них отношения постепенно сложились. Не сразу, но сложились и были чем дальше, тем более теплые и доброжелательные», — рассказал переводчик.

Сегодня, 6 июля, Нэнси Рейган исполнилось бы ровно 100 лет.