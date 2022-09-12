Эксперт Сотонин рассказал, что миллениалы выбирают экологичное жилье | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Сотонин рассказал, что миллениалы выбирают экологичное жилье

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Миллениалы как правило тратят много времени на выбор жилья, а во время покупки обращают внимание на каждую мелочь. Такой информацией поделился генеральный директор Dona.ai Илья Сотонин. Об этом сообщил «ФедералПресс».

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Поколением миллениалов принято считать людей, которые родились в период с 1981 по 1996 год. Обычно они выбирают жилье в городских и пригородных районах. Чаще всего молодые люди обращают внимание на «зеленое» жилье с энергосберегающими технологиями. Кроме того, они учитывают уровень сервиса, качество цифровых технологий, а также то, насколько близки к ним по духу соседи.

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