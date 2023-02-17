Интересное 17 февраля 2023, 15:50 Стало известно, какое вино идеально подходит к фастфуду Картофель фри отлично сочетается с игристым вином

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Алкоголь отлично сочетаются с жирной пищей и усиливают вкусовые качества блюда. О том, какое вино подходит к фастфуду, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, картошка фри хорошо сочетается с игристым вином благодаря его высокой кислотности. К бургеру лучше всего подбирать красные вина, а к шаурме — белые.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», в случае с пиццей рекомендуется отдавать предпочтение винам с глубокой ароматикой.

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