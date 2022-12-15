Интересное 15 декабря 2022, 17:17 Стало известно, какое шампанское лучше всего подойдет к новогоднему столу Врач Алексей Казанцев: брют является самым оптимальным шампанским для новогоднего стола

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Празднование Нового года не обходится без игристого напитка - шампанского. О том, какое именно шампанское идеально подойдет к новогоднему столу, рассказал врач Алексей Казанцев в беседе с «ФедералПресс».

По мнению специалиста, шампанское брют отличается низким количеством сахара, благодаря чему раскрывается весь тонкий букет во вкусе этого напитка.

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Отмечается, что во время праздничного застолья рекомендуется выпить не более 140 миллилитров шампанского.

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