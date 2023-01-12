Интересное 12 января 2023, 13:25 Стало известно, какими делами не стоит заниматься в пятницу 13-го Экстрасенс Аделин Блэкмун: не стоит отправляться в путешествие в этот день freepik

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Многие суеверные люди и даже скептики с опаской ждут приближения предстоящей на этой неделе пятницы 13-го. О том, какими делами лучше не заниматься в это мистический день, рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун в беседе с Life.

Экстрасенс посоветовала россиянам отложить длительные поездки или же путешествия в этот день. Также не стоит выяснять никаких отношений и спорить со своими друзьями и родственниками. Если же человек решит взять денег в долг в пятницу 13-го, то впоследствии его могут настигнуть финансовые проблемы.

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Однако экстрасенс порекомендовала все же не ждать никаких подвохов от этого дня, ведь при возникновении негативных мыслей человек сам способен себя запрограммировать на появление разного рода неприятностей.

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