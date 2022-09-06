Стало известно, каких привычек избегают люди, заботящиеся о своем здоровье | 360°

Интересное 06 сентября 2022, 18:21 (обновлено: 06 сентября 2022, 20:01) Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, каких привычек избегают люди, заботящиеся о своем здоровье «Ридус»: здоровые люди не зацикливаются на мелочах и не жертвуют сном

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Люди, которые заботятся о своем физическом здоровье, не только избегают курения и алкоголя, но также не зацикливаются на проблемах и не жертвуют своим сном. О привычках здоровых людей написал «Ридус».

«Да, заботиться о своем здоровье, безусловно, очень важно, но не стоит зацикливаться на этом, контролируя каждый съеденный кусочек пищи, принимая десятки витаминных добавок и ежемесячно проходя медицинские осмотры. Не забывайте, что жизнь состоит не только из этого, и не слишком увлекайтесь проверками здоровья и витаминами», — сообщили журналисты издания.

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Здоровые люди ведут подвижный образ жизни, стараясь заниматься спортом или хотя бы много ходить пешком. Физические нагрузки не только сжигают лишние калории, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

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Тот, кому важно свое здоровье, никогда не станет жертвовать сном. Врачи рекомендуют взрослым людям спать семь-девять часов в сутки. Перед отходом ко сну желательно не пользоваться гаджетами и не употреблять пищу.

Здоровые люди в любых ситуациях стараются сохранять позитивный настрой. Эмоциональное состояние не менее важно, чем спорт и питание.

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