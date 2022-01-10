Коров в Турции начали отправлять на спа-процедуры для лучшего удоя

Животноводческие хозяйства, а также горячие термальные источники являются отличительной чертой деревни Будакли в восточном районе Гуроймак в Турции. Там придумали необычный способ увеличения надоя. Специально для коров в деревне устраивают спа-процедуры. Об этом сообщило РИА ФАН.

Зимой животные не могут питаться свежей травой. Им приходится почти все время проводить в хлеву. Из-за этого удой становится намного ниже, шерсть животных пачкается и в ней начинают обитать паразиты. С помощью термальных источников местные жители решили бороться со всеми этими проблемами.

«В этот раз мы видим небольшое стадо, но обычно здесь битком, коровы едва помещаются в водоеме. Тут вообще никогда не бывает пусто. Все пастухи ведут своих коров сюда. У каждого примерно по 10–15 животных», — рассказал пастух Угур Азбай.

Температура в этом регионе часто достигает -20 градусов по Цельсию. Термальные источники же поддерживают температуру до 40 градусов. Животные проводят в воде от сорока минут до часа.