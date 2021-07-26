Стало известно, какие сериалы в онлайн-кинотеатрах России выбились в лидеры

Аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование на тему онлайн-кинотеатров и любимых сериалов у зрителей. В опросе приняли участие более тысячи респондентов, сообщило ТАСС.

Выяснилось, что самыми популярными среди россиян сериалами в онлайн-кинотеатрах являются «Мир! Дружба! Жвачка!», «Содержанки» и «Дылды». Именно они набрали больше всего просмотров за первое полугодие 2021 года, рассказало ИА Nation News.

В первую десятку также вошли «Вампиры средней полосы», «Чикатило», «Пищеблок», «Топи». В агентстве отметили, что онлайн-кинотеатры стали особенно популярными среди россиян за последние пару лет. Больше половины опрошенных рассказали, что смотрят любимые сериалы в онлайн два-три раза в неделю.