Стало известно, какие сериалы полюбились россиянам

Telegram--канал «Изнанка сериала» провел опрос, в ходе которого выяснил, какие сериалы предпочитают жители регионов России. В Москве первое место занял сериал «Мажор», а в Санкт-Петербурге — «Ликвидация». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Жителя Вологды сильнее всего полюбился сериал «Интерны». Среди 85 субъектов страны первое место заняла «Ликвидация». Второе место досталось «Кухне», а третье отошло проекту «Граница. Таежный роман».

«Конечно, этот опрос не претендует на статистическую точность и имеет, скорее, шуточный характер. Однако он позволил нам получить представление, какие российские сериалы граждане страны в принципе помнят», — отметили авторы канала.

Кроме того, жителям страны полюбились такие сериалы, как «Каменская», «Физрук», «Диверсант», и «Реальные пацаны».

Создатели «Изнанки сериалов» подчеркнули, что идею переняли у западных коллег. По их словам, подобный опыт имеет больше шуточный характер, однако позволяет познакомиться со вкусами россиян.