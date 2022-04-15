Стало известно, какие ошибки часто допускают во время уборки

У некоторых людей во время уборки ломается техника, предметы интерьера и кухонные принадлежности. Происходит это из-за некоторых ошибок, которые люди не учитываю при, казалось бы, таком простом деле. Самые распространенные из них собрал «Ридус».

Во-первых, многие люди моют окна в солнечную погоду, ссылаясь на большое количество света. Однако в такое время солнце нагревает стекло, от чего могут оставаться разводы.

Во-вторых, многие допускают ошибку при мытье разделочной доски в посудомоечной машине. Так делать не стоит, поскольку в древесных волокнах образуются трещины, а в них бактерии. Такая разделочная доска станет непригодной для использования.

В-третьих, некоторые хозяйки замачивают пятна на ковре чистящим средством. Оно может оставить после себя липкий осадок, из-за которого образуется плесень.

Также после уборки многие хозяйки не проводят чистку пылесоса, оставляя накопившийся мусор до следующей уборки. Из-за пыли и мусора он начинает быстрее перегреваться и выходить из строя.

Некоторые допускают ошибку, отмывая чугунную сковороду моющим средством. Таким образом она теряет защитное покрытие и становится непригодной для готовки. Чтобы бережно отмыть такую сковороду, необходимо использовать лишь мягкую губку и горячую воду.