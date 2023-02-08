08 февраля 2023, 12:20
Стало известно, какие места в самолете считаются самыми безопасными
Журнал TIME рассказал, какие места в самолете считаются наиболее безопасными
Журнал TIME опубликовал исследование, в котором говорится, какие места в самолете считаются самыми безопасными.
Наиболее защищенными являются средние места в последнем ряду. Эти данные подтвердил и авиационный эксперт из Австралийского государственного университета Даг Друри.
Реклама
По его словам, на задних сиденьях уровень смертности равен 28% по сравнению с 44% на остальных местах. Места в середине безопаснее тем, что люди с обеих сторон выступают в роли ударного буфера, написал «Ридус».
Реклама
Наиболее опасными авариями являются столкновения с горой или посадка в океане. Лучше всего, как отметил Друри, упасть в поле. Тогда и шанс выжить резко увеличивается.
Также известно, что более крупные самолеты обладают большей прочностью за счет дополнительной защиты.
Самолеты
Реклама
Реклама