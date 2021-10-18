Стало известно, какие конфеты предпочитают россияне

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал, какие сладости больше всего любят российские граждане. По его словам, кондитерские предпочтения во многом зависят от возраста, однако есть конфеты любят все. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Конфеты россияне любят, употребляют регулярно и в больших количествах — шоколадные, мармеладные, леденцы и так далее. Все зависит от возраста: люди постарше любят шоколадные конфеты, молодежь любит разнообразные конфеты желейного типа, жевательные конфеты. Среди тех, кто любит леденцы, есть люди разных возрастных категорий. Большинство сладкоежек любят совершенно разные конфеты, и не отказываются ни от шоколада, ни от мармелада, ни от других разновидностей», — отметил он.

По словам Чумакова, в последнее время больше россиян стали уделять внимание своему здоровью. В связи с такой тенденцией в структуре продаж конфет повысилась доля более полезных видов этого лакомства. Многие знают о вреде сахара и постепенно стараются исключить сахаросодержащие продукты.

День конфет отмечают во всем мире 18 октября.