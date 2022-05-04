Стало известно, какие фразы выдают неуверенность в себе

Некоторые фразы могут свидетельствовать о низкой самооценке человека. О том, на какие выражения стоит обращать внимание во время общения, сообщил «Профиль».

Как правило, неуверенный в себе человек часто произносит фразу «Извините, пожалуйста». Причина этого кроется в отсутствии самоуважения. Второе выражение — «Да просто я…» Человек, который неуверен в себе, часто начинает оправдывать свои действия.

Еще одной показательной фразой является «Щеки, как у хомяка», а также другие аналогичные принижения себя. Таким образом неуверенный человек старается первым обратить внимание на свои недостатки, передали Nation News.

«Наверное, возможно, не знаю» — эти выражения свидетельствуют о том, что человек сомневается в своих же словах.

Неуверенные люди часто произвонят фразу «Думаю иначе, но ты прав» из-за неумения отстаивать свою позицию, а также выражение «Не знаю, что выбрать». Кроме того, люди с низкой самооценкой часто принижают свои достижения фразой «Да мне просто повезло».