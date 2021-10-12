Стало известно, как вырастить укроп всего за три недели

Дачный сезон уже подошел к концу, однако некоторые растения хорошо растут и в холодное время года. Существует несколько хитростей, как можно получить вкусный и сочный укроп даже осенью. О них написало «Утро.ру».

Перед посадкой укропа следует разложить семена на тряпочке и завязать ее в узел. Затем все это нужно погрузить в стакан с водой температурой около 70 градусов тепла. После необходимо поменять воду и оставить семена на тряпке в течении двух часов, а затем повторить манипуляцию и оставить их еще на сутки.

Высаживать укроп можно на небольшом участке земли. Для семян лучше всего выбирать плодородную почву, а перед посевом желательно ее еще раз удобрить, например, мочевиной или куриным пометом. При этом перекапывать землю необязательно, достаточно просто разрыхлить тяпкой.

Перед самой посадкой нужно взять несколько пятилитровых бутылок и отрезать от них дно. Разместив семена в земле и обильно полив их водой, следует накрыть ранее приготовленной бутылкой высаженный участок. Уже через неделю можно ждать первые всходы.

Укроп является достаточно неприхотливым растением. Его нужно поливать раз в неделю и раз в 14 дней подкармливать мочевиной. Через три недели можно собирать урожай.