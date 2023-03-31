Интересное 31 марта 2023, 20:46 Стало известно, как вырастить финик из косточки дома

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Финик можно без проблем вырастить в домашних условиях. «Общественная служба новостей» рассказала о том, как это сделать.

Для выращивания финика стоит выбрать глубокий, но неширокий горшок. На его дно стоит постелить слой гальки или керамзита. Сверху стоит выложить смесь из глинистого грунта, дерновой земли, перегноя, листовой земли, торфа, песка, а также небольшого количества молотого древесного угля.

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Перед посадкой косточку нужно подготовить. Сперва ее нужно промыть и просушить, после замочить на несколько дней в воде. Воду стоит менять ежедневно. После этого сделать надрезы в нескольких места, а затем снова оставьте ее на несколько дней в воде для набухания.

Готовую косточку нужно поместить в увлажненную почву на полторы длины, вставляя вертикально или плашмя. Емкость накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в теплое место.