Интересное 07 февраля 2023, 12:09 Стало известно, как выглядели египетские пирамиды в древности Planet Today: пирамиды были покрыты слоем блестящей осадочной породы

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В древние времена египетские пирамиды имели не песчано-коричневый оттенок, а были покрыты слоем блестящей осадочной породы. Об этом сообщил Planet Today со ссылкой на чешских ученых института египтологии Карлова университета.

То есть знаменитые объекты были отделаны известняком, сияющим белым цветом под воздействием солнечных лучей, написало ИА Nation News.

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Впоследствии рабочие сняли облицовочные камни с пирамид, используя их для строительства других объектов.

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