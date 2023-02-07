Интересное 07 февраля 2023, 12:09 Стало известно, как увеличить продолжительность жизни собаки Крепкая связь с хозяином продлит собаке жизнь rawpixel

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В среднем продолжительность жизни собак составляет 12-14 лет. Однако при ответственном подходе в уходе за животным, владелец четвероногого питомца может продлить ему жизнь, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, продолжительность жизни животного зависит от породы, пола, условий проживания, и генетических особенностей. Для того, чтобы любимый питомец радовал своим присутствием как можно дольше, владельцам необходимо обеспечить своей собаке особый уход. Очень важно кормить животное сбалансированно и почаще выходить с ним на прогулки.

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Также регулярные осмотры ветеринаров позволят вовремя отследить любые изменения в состоянии здоровья питомца, поэтому проводить их рекомендуется минимум один раз в год. Кроме того, крепкая связь с хозяином и положительные эмоции способны продлить собаке жизнь.

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