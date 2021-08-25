Стало известно, как уберечь урожай от гигантских слизней

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал дачникам, как избавится от огромных слизней, которые мешают расти урожаю. По его словам, есть группа препаратов, которая способна выгнать вредителей с грядок. Об этом рассказала «Москва 24».

Эксперт отметил, что для этих целей существуют специальные моллюскоциды. Они действуют одинаково как на небольших российских слизней, так и на завезенных. Урожай после обработки не рекомендуют употреблять в пищу некоторое время, потому что возможно отравление. Точный срок необходимо смотреть на упаковке препарата, написал сайт NEWS.ru.

Воробьев также отметил, что для человека лузитанский слизень никакой опасности не несет. Этот вид, завезенный с Пиренейского полуострова, не является ядовитым.