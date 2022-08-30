Стало известно, как создавался образ главной героини сериала «Елизавета»

Художник по гриму Артем Демидов раскрыл все секреты образа главной героини сериала «Елизавета», который в скором времени выйдет на телеканале «Россия». Известно, что роль дочери Петра I досталась российской актрисе Юлии Хлыниной. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам Демидова, акцент был сделан на пастельных тонах в образе, а также на легкости и воздушности.

«Мы сразу выбрали определенную линию: красивая сказка про принцессу. Хотелось больше пастельных, воздушных тонов — светлого, розового, желтого, жемчужного сияния, фарфоровой белизны. Исходя из этого и создавались парики, украшения, аксессуары и детали. В нашей сказке действительно много опасных приключений, настоящей драмы, и вся эта хрупкая красота подчеркивает контрасты жизни. Нашей главной целью было оживить картину, заставить сопереживать нашим героям, почувствовать их страсть, любовь, радость и драму», — сообщил он.

Перед тем, как выбрать цвет волос для Елизаветы, художники по гриму пересмотрели множество портретов Елизаветы Петровны. Там есть и белые цвета, и темно-русые.

«Мы выбрали тон, который больше всего подходил к глазам и цвету лица Юлии Хлыниной, и наиболее стильно, ярко и сочно выглядел на экране. Мне кажется, мы попали в цель. Медный цвет волос смотрится очень живо и гармонично», — добавил Демидов.

Многосерийный фильм «Елизавета» станет новой главой в цикле «История любви. История России», посвященном судьбе российских правителей.