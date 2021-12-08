Стало известно, как сотрудники Ботанического сада в Петербурге готовятся к Новому году

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга зацвели камелии. Кроме того, там выросли цитрусовые растения. Об этом сообщил Piter.TV.

Сотрудники сада обрезали растения, а также удалили лишние листья. Плоды мандарина с деревьев не будут удалять до тех пор, пока они не испортятся.

В преддверии Нового года в Ботаническом саду можно также посетить тематическую экскурсию «Новогодние растения мира».

«В этом году камелии зацвели раньше, чем обычно, обычно они это делают к Новому году, а сейчас уже в начале декабря несколько крупных экземпляров покрыто цветами, ими можно приходить любоваться. Кроме того, зима — это время созревания цитрусов», — рассказала сотрудник культурно-просветительского центра Ботанического института имени В. Л. Комарова Александра Медведева.