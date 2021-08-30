Стало известно, как собирают самый полезный чай в Сочи

Председатель совета директоров ГК «Мацеста чай» Константин Туршу рассказал об этапах производства сочинского чая. По его словам, далеко не все местные жители и гости курорта знают, что чай из этой местности может заменить популярную японскую «сенчу», а некоторые сорта имеют легкий аромат водорослей. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

«На Мацестинской чайной фабрике производится черный и зеленый чай. Первый сорт изготавливают по традиционной, ортодоксальной технологии, которая предусматривает завяливание, скручивание, ферментацию, сушку. Зеленый чай не ферментируется, производится на уникальной автоматизированной линии фирмы „Terada“ по японской технологии, отличительная черта которой — пропаривание», — рассказал Туршу.

Он добавил, что в Мацестинском хозяйстве применяют два способа сбора листа — ручной и механизированный. При ручном сборе женщины проходят по рядам и руками собирают флеши с почкой. При механизированном два чаевода проходят по бокам чайной шпалеры и с помощью чаесборочных машинок срезают верхние листья.

Черный чай, по мнению экспертов-титестеров, имеет насыщенный вкус, с оттенком шоколада и карамельным привкусом. Зеленый «Мацеста чай» обладает большим содержанием витаминов и антиоксидантов. Он очень эффективен для профилактики онкологии, является отличным средством от депрессии, тоски и усталости, заключил Туршу.