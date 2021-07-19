Стало известно, как Санкт-Петербург и Кронштадт украсят ко Дню ВМФ

В комитете по печати Санкт-Петербурга рассказали, как Петербург и Кронштадт украсят ко Дню военно-морского флота, который пройдет 25 июля. Об этом написали «Невские новости».

В Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга появятся праздничные растяжки и баннеры. Кроме того, город украсят 200 флагов Военно-морского флота и России — их установят на Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережных, а еще 44 флага большего размера — на флагштоках Марсова поля, стрелки Васильевского острова, Университетской набережной и Якорной площади. Украсят флаги и фасад здания Музея истории города-форта.

Особое внимание будет уделено визитной карточке города — мостам на Неве. Более 400 флагов разместят на Дворцовом и Благовещенском мостах, а еще 130 — на Троицком мосту.

Также флаги появятся на улицах города и на уличных фонарях. Основные украшения жители и гости Северной столицы смогут наблюдать с 23 по 25 июля, а флаги на фонарях — непосредственно в день праздника.