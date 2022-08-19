Стало известно, как проходили съемки «Бедного олигарха»

Журналисты издания Teleprogramma.pro выяснили, как проходили съемки сериала «Бедный олигарх», который выходит на телеканале ТНТ 22 августа.

По сюжету главный герой Виктор вынужден расстаться со своим состоянием из-за санкций британских властей. Буквально в одночасье он лишается всех своих богатств. Теперь ему предстоит выживать без поваров и уборщиц, «всего» на три тысячи долларов месяц.

«Идея сериала родилась буквально из новостных сводок, и нам показался забавным сюжет, что олигархи не могут прожить на три тысячи долларов в месяц. При этом их сограждане получают по 15-20 тысяч. С группой сценаристов мы начали развивать эту тему, и так появился сюжет „Бедного олигарха“ про опального бизнесмена, который настолько привык к роскоши, что ему трудно выживать без поваров и уборщиц», — рассказал продюсер проекта Сарик Андреасян.

Он отметил, что съемки проходили в ускоренном формате. Всего за два месяца был написал сценарий и за два месяца отсняты все серии. Раскрутка и запуск проекта также заняли не более двух месяцев.

Уточняется, что вся съемочная команда работала в России, поскольку отправляться в Англию было не выгодно как экономически, так и с точки зрения сроков. Продюсеры нашли гигантский особняк в стиле классицизма. Он и стал поместьем русского олигарха в Англии.