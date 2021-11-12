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    12 ноября 2021, 12:34

    Стало известно, как поведут себя люди во время изоляции на Марсе

    Ученые РАН: во время изоляции между женщинами и мужчинами существует отличие в стиле общения

    Оксана Лавнюженко

    Исследователи Института медико-биологических проблем РАН решили выяснить, как бы вели себя люди на Марсе во время длительной изоляции. В рамках проекта «Научные международные исследования уникальной наземной станции» (SIRIUS) ученые провели эксперимент среди членов экипажа, написал журнал Frontiers in Physiology.

    Стало известно, как поведут себя люди во время изоляции на Марсе

    В качестве эксперимента взяли шесть добровольцев: три женщин в возрасте 28–37 лет и трое мужчин в возрасте 33–44 лет. Продолжительность первого наблюдения составила 17 дней, а продолжительность второго — 120. Среди участников был один гражданин Германии, написала «Экономика сегодня».

    Ученым предстояло выяснить, как влияет задержка связи на качество обмена информацией между экипажем и центром управления полетами. Кроме того, они изучили поведение при длительной изоляции, появление стресса и сплоченность экипажа.

    Оказалось, что между мужчинами и женщинами в начале эксперимента существовали различия в стилях общения, однако к концу эксперимента они стали пропадать. Также между присутствующими выросла сплоченность.