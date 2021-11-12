Стало известно, как поведут себя люди во время изоляции на Марсе
Ученые РАН: во время изоляции между женщинами и мужчинами существует отличие в стиле общения
Исследователи Института медико-биологических проблем РАН решили выяснить, как бы вели себя люди на Марсе во время длительной изоляции. В рамках проекта «Научные международные исследования уникальной наземной станции» (SIRIUS) ученые провели эксперимент среди членов экипажа, написал журнал Frontiers in Physiology.
В качестве эксперимента взяли шесть добровольцев: три женщин в возрасте 28–37 лет и трое мужчин в возрасте 33–44 лет. Продолжительность первого наблюдения составила 17 дней, а продолжительность второго — 120. Среди участников был один гражданин Германии, написала «Экономика сегодня».
Ученым предстояло выяснить, как влияет задержка связи на качество обмена информацией между экипажем и центром управления полетами. Кроме того, они изучили поведение при длительной изоляции, появление стресса и сплоченность экипажа.
Оказалось, что между мужчинами и женщинами в начале эксперимента существовали различия в стилях общения, однако к концу эксперимента они стали пропадать. Также между присутствующими выросла сплоченность.