07 марта 2023, 23:50
Стало известно, как омолодить свою внешность с помощью макияжа глаз
«Профиль»: пастельные тона в макияже глаз помогут визуально уменьшить возраст
С помощью правильного макияжа глаз можно визуально уменьшить свой возраст. Об этом сообщило издание «Профиль».
В макияже лучше отказаться от ярких оттенков, отдавая предпочтение пастельным тонам. На внутренние уголки глаз стоит наносить более светлые оттенки, а на внешние — темные. Верхнее веко можно выделить с помощью подводки, визуально скорректировав форму, написали Nation News.
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При этом в центре ресничного ряда стоит нанести несколько слоев туши, а по краям лучше ограничиться одним.
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