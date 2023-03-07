Интересное 07 марта 2023, 23:50 Стало известно, как омолодить свою внешность с помощью макияжа глаз «Профиль»: пастельные тона в макияже глаз помогут визуально уменьшить возраст

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С помощью правильного макияжа глаз можно визуально уменьшить свой возраст. Об этом сообщило издание «Профиль».

В макияже лучше отказаться от ярких оттенков, отдавая предпочтение пастельным тонам. На внутренние уголки глаз стоит наносить более светлые оттенки, а на внешние — темные. Верхнее веко можно выделить с помощью подводки, визуально скорректировав форму, написали Nation News.

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При этом в центре ресничного ряда стоит нанести несколько слоев туши, а по краям лучше ограничиться одним.

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