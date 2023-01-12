Интересное 12 января 2023, 13:32 Стало известно, как обнаружить скрытые камеры в номерах отелей Скрытые камеры могут находиться в телевизорах и зеркалах

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Администрация отеля может незаконно устанавливать скрытые записывающие устройства для слежения за своими гостями. О том, как обнаружить потайные камеры, сообщил сайт Nation News.

Самыми распространенными местами для установки камер являются телевизоры, шторы и зеркала в ванной комнате. Обнаружить их можно следующим образом: необходимо включить фонарик на своем мобильном телефоне и пройти по комнате, предварительно выключив в номере все источники света.

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Если человек где-то на предметах увидел наличие красных огней, значит в номере ведется видеонаблюдение.

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