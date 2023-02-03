Интересное 03 февраля 2023, 23:29 Стало известно, как долго фильм «Чебурашка» можно будет посмотреть в кино Гендиректор прокатчика «Чебурашки» Верещагин: фильм будет идти до последнего зрителя

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Фильм «Чебурашка» будут показывать в кино до последнего зрителя. Об этом заявил гендиректор прокатчика картины Вадим Верещагин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что картину могут посмотреть порядка 20 миллионов россиян. По его словам, подобных показателей отечественные картины достигали последний раз в период СССР.

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Фильм уже успел собрать в прокате шесть миллиардов рублей. По своим сборам он обогнал «Аватар» 2009 года.

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