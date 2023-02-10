Интересное 10 февраля 2023, 15:58 Стало известно, как будут работать загсы ХМАО 14 февраля Загсы ХМАО будут работать во всех округах 14 февраля

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Загсы Ханты-Мансийского автономного округа 14 февраля будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил интернет портал Ugra-news со ссылкой на данные регионального управления загса.

Несмотря на то, что по расписанию 14 февраля является выходным, загсы все равно будут проводить процедуры бракосочетания. Это связано с тем, что многие пары предпочитают пожениться в День всех влюбленных.

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На данный момент 69 пар изъявили желание узаконить отношения 14 февраля, написала «Политика сегодня».

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