10 февраля 2023, 15:58
Стало известно, как будут работать загсы ХМАО 14 февраля
Загсы ХМАО будут работать во всех округах 14 февраля
Загсы Ханты-Мансийского автономного округа 14 февраля будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил интернет портал Ugra-news со ссылкой на данные регионального управления загса.
Несмотря на то, что по расписанию 14 февраля является выходным, загсы все равно будут проводить процедуры бракосочетания. Это связано с тем, что многие пары предпочитают пожениться в День всех влюбленных.
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На данный момент 69 пар изъявили желание узаконить отношения 14 февраля, написала «Политика сегодня».
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