Интересное 29 марта 2023, 18:07 Стало известно, что отличает обреченных на бедность людей

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Обреченного на бедность человека можно распознать по определенным признакам. О них сообщило Utro.ru.

Финансовые эксперты полагают, что такие люди не умеют откладывать и копить деньги. Также признаком обреченного на бедность человека являются нескончаемые долги и ежедневное использование кредитных карт.

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Кроме того, такое человек не в состоянии распределить деньги, которые появились у него при непредвиденных ситуациях.