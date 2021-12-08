Стало известно, чем полезен и вреден выпавший снег для дачников

Многих дачников напугало обилие снега. Она переживают, что такое природное явление может много сказаться на состоянии растений. Агроном Ирина Присяжнюк рассказала, опасен ли снег для растений, передала «Вечерняя Москва».

«Снег для растений — это, безусловно, благо. Свежевыпавший, пушистый, он как пуховое одеяло укрывает растения от холода, ветра, ярких солнечных лучей. Кустарники, где уже сформировались цветочные почки, будут особенно благодарны сильному снегопаду», — рассказала специалист.

Кроме того, снег насыщен большим количеством воздуха, что помогает согревать многолетние цветы, клубнику, осенние посадки и корни садовых деревьев. Также снег помогает избежать сильных перепадов температур и напитывает снег необходимой влагой.

Однако порой обилие снега может травмировать кроны деревьев, которые не выдерживают большого веса. Специалист посоветовала избавлять ветки от лишнего снежного покрова. Лучше всего не дожидаться момента, когда он подтает и прилипнет, а стряхивать его сразу.