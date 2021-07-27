Стало известно, чем подкармливать яблоню для богатого урожая

В саду у многих дачников есть яблони. И для хорошего и сочного урожая за яблонями необходим тщательный уход. Нужно вовремя обрезать деревья, а также хорошо их подкармливать. О том, как правильно ухаживать за растениями, рассказало «Утро.ру».

Крайне важно подкармливать растения в завершении лета. Молодые деревья нуждаются в питательных веществах для активного роста. Старым деревьям хорошая подкормка помогает спастись от холодов. Удобрять яблони стоит в августе. Таким образом до наступления холодов растения успеют усвоить все питательные вещества.

Для удобрения яблонь подойдут как органические, так и минеральные удобрения. Для большего эффекта можно даже сделать смесь из двух видов растений. Однако не стоит использовать слишком много удобрений. Такой подход не принесет должного результата.

Подкладывать удобрения стоит в 40 сантиметрах от ствола для молодых растений и в метре для старых (если дерево старше 15-ти лет). После подкормки стоит накрыть удобрение мульчирующим материалом. Так питательные вещества и азот распределятся более равномерно. Лучше всего для подкормки использовать фосфорические и калийсодержащие удобрения.