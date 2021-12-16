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    16 декабря 2021, 14:38

    Стали известны лучшие комедии уходящего года

    «Круэлла» стала самой яркой комедией 2021 года

    Арина Бобкова

    Издание «Слово и Дело» озвучило список самых ярких комедий уходящего года. Среди них оказался фильм «Круэлла», посвященный истории главной антагонистки мультфильма «101 далматинец» Круэллы де Вилль. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Стали известны лучшие комедии уходящего года

    Кроме того, в список попали картины «Главный герой», главную роль в котором исполнил Райан Рейнольдс, а также российская комедия «Последний богатырь: Корень зла».

    «Самым кассовым долгое время оставался „Последний богатырь: Корень зла“, который в российском прокате уступил лишь второй части голливудского боевика „Веном“. Фильм о приключениях современного Ивана-дурака в сказочном мире, который на деле оказался не так глуп, посмотрели более семи миллионов зрителей», — сказано в материале.

    Картина «Главный герой» не отличилась хорошими сборами, однако фильм смог полюбиться зрителям. Сюжет посвящен банковскому работнику, который осознает, что находится в видеоигре.

    Блокбастер Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет» также выделили как одну из ярчайших комедий 2021 года.