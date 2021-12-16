Стали известны лучшие комедии уходящего года

Издание «Слово и Дело» озвучило список самых ярких комедий уходящего года. Среди них оказался фильм «Круэлла», посвященный истории главной антагонистки мультфильма «101 далматинец» Круэллы де Вилль. Об этом сообщил NEWS.ru.

Кроме того, в список попали картины «Главный герой», главную роль в котором исполнил Райан Рейнольдс, а также российская комедия «Последний богатырь: Корень зла».

«Самым кассовым долгое время оставался „Последний богатырь: Корень зла“, который в российском прокате уступил лишь второй части голливудского боевика „Веном“. Фильм о приключениях современного Ивана-дурака в сказочном мире, который на деле оказался не так глуп, посмотрели более семи миллионов зрителей», — сказано в материале.

Картина «Главный герой» не отличилась хорошими сборами, однако фильм смог полюбиться зрителям. Сюжет посвящен банковскому работнику, который осознает, что находится в видеоигре.

Блокбастер Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет» также выделили как одну из ярчайших комедий 2021 года.