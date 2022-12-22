Интересное 22 декабря 2022, 04:14 Названы лучшие игры 2022 года Hogwarts Legacy стала самой ожидаемой игрой 2023 года

Читать 360tv в

Голосования PS Blog Game of the Year Awards подошло к концу. Геймеры назвали лучшие игры 2022 года. Результаты появились в официальном блоге PlayStation, сообщили «Известия».

Тор из God of War Ragnarok занял первое место в категории «Лучший новый персонаж». Сама же игра также стала лидером в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшее использование DualSense». Игру также назвали лучшей для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Реклама

Самой ожидаемой игрой 2023 года стала Hogwarts Legacy.

Реклама

В категории «Лучший мультиплеер» лидировала Call of Duty Modern Warfare II. Лучшей поддержкой отметилась Call of Duty: Warzone 2.0.

Лучшей спортивной игрой стала Gran Turismo 7. В категории «Независимая игра года» отличилась Stray. А самым качественным переизданием стала Uncharted: Legacy of Thieves Collection.