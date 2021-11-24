Стали известны имена победителей фестиваля «Дыхание Арктики»

Четвертый фестиваль искусств и национального творчества «Дыхание Арктики» подошел к концу. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Организатором мероприятия выступил «Газпромнефть-Ямал» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Всего в фестивале приняли участие более 600 исполнителей со всей страны.

Ранее в конкурсе могли принять участие только представители сел Новый Порт и Мыс Каменный. Сейчас же к нему присоединились жители Карелии, Находки, Самарской области, Архангельска, Надыма, Приуральского и Тазовского районов.

Все участники в своем творчестве пытались передать многообразие северной культуры, а также рассказать о традициях коренных народов. Итоги фестиваля подвели на онлайн-концерте.