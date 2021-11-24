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    24 ноября 2021, 12:20

    Стали известны имена победителей фестиваля «Дыхание Арктики»

    Арина Бобкова

    Четвертый фестиваль искусств и национального творчества «Дыхание Арктики» подошел к концу. Об этом сообщил «Север-Пресс».

    Организатором мероприятия выступил «Газпромнефть-Ямал» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Всего в фестивале приняли участие более 600 исполнителей со всей страны.

    Ранее в конкурсе могли принять участие только представители сел Новый Порт и Мыс Каменный. Сейчас же к нему присоединились жители Карелии, Находки, Самарской области, Архангельска, Надыма, Приуральского и Тазовского районов.

    Все участники в своем творчестве пытались передать многообразие северной культуры, а также рассказать о традициях коренных народов. Итоги фестиваля подвели на онлайн-концерте.