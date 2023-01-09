Интересное 09 января 2023, 22:13 Стала известна причина прочности древнеримских зданий

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Многие ученые задавались вопросом о том, почему здания, построенные в Древнем Риме, остаются прочными и по сей день. В ходе исследований они обнаружили секретный ингредиент, который помогал римлянам возводить крепкие строения. Об этом сообщил «Ридус».

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Специалисты смогли установить, что римские здания возводили из особого типа карбоната кальция, который строители получали с помощью высоких температур путем смешивания негашеной извести с горячим бетоном. Данную методику ученые предлагают применять сейчас во время возведения зданий.