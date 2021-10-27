Стала известна дата премьеры фильма «Дом Gucci»

Студия Universal перенесла дату премьеры фильма «Дом Gucci». Изначально предполагалось, что российские зрители смогут увидеть картину 25 ноября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

В российский прокат «Дом Gucci» Ридли Скотта выйдет 2 декабря. Также отложить пришлось и премьеру другого фильма — «Прошлой ночью в Сохо». Он появится на экранах 25 ноября вместо 11 ноября.

Сюжет картины посвящен убийству Маурицио Гуччи. Роли в фильме исполнили Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс.