«Стал причиной сбоя в данных Netfliх»: в Twitter запустили флешмоб в поддержу совершившего ошибку стажера HBO Max

Стриминговая платформа HBO Max разослала части подписчиков пустое тестовое письмо без каких-либо объяснений, но быстро извинилась и объяснила произошедшее — это была ошибка стажера. Пользователи Сети решили поддержать нового сотрудника компании и рассказали свои истории об ошибках на рабочих местах.

Рассылка пустого тестового письма от HBO Max произошла вечером, 18 июня. Через некоторое время техподдержка стриминговой платформы извинилась за произошедшее. На ошибку стажера компания указала с иронией. HBO пообещала помочь практиканту разобраться в работе.

Вскоре под постом HBO Max появилось множество комментариев от сотрудников самых разных компаний, в которых они рассказали о своих курьезах на рабочих местах.

«Когда я уже был нанят на работу, я изменил в системе для HR фамилии всех сотрудников компании на „Холланд“. Эта ошибка привела к тому, что пришлось восстанавливать базу данных из бэкапа. Это была моя первая неделя на этой работе».

«Дорогой стажер, было время, когда я стал причиной сбоя в данных Netflix (на экране карточка сериала „Карточный домик“ с синопсисом сериала „Предоставьте это Биверу“ — прим. ред.)»

«Дорогой стажер, я ежемесячно отмечала в календаре дату старта менструального периода. Через несколько месяцев я поняла, что расшаривала этот календарь со всеми коллегами. Мне было 37 лет»