Интересное 06 августа 2023, 15:30 Стаю кабанов сняли на видео во время прогулки по петербургскому шоссе Очевидцы засняли прогулку диких кабанов по Суздальскому шоссе в Петербурге

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В Приморском районе Петербурга водители обнаружили стаю кабанов на обочине Суздальского шоссе. Кадры очевидцев с дикими животными опубликовали в Telegram-канале «Мегаполис».

Жители Петербурга заметили кабанов утром 6 августа в районе жилого комплекса «Заповедный парк».

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«Это прямо по Суздальскому шоссе гуляют с собакой люди, и вот они спокойненько себе гуляют! Это как?» — спросила снимавшая видео девушка.

В кадре семейство кабанов совершенно не реагировало на прохожих и машины, продолжая спокойно идти по обочине дороги.

Жители московского микрорайона привыкли к встречам с кабанами, приходящими из национального парка «Лосиный остров». Дикие животные начали часто появляться в окрестностях.

Ограничить их проход на территорию поселка пытаются не первый год. Местным жителям пообещали реконструировать забор между микрорайоном и парком в 2024 году.