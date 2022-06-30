Стадион «Фрезер» в московском парке «Кусково» отремонтируют

Строители начали реконструкцию стадиона «Фрезер», который располагается в московском парке «Кусково». Об этом сообщило ИА НСН.

Там установят новые современные спортивные объекты. Кроме того, специалисты планируют сохранить местную растительность. Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников заявил, что сейчас стадиону необходим ремонт, так как его состояние оставляет желать лучшего.

«В ходе работ на территории „Фрезера“ восстановят большое футбольное поле с подогревом площадью почти 7000 квадратных метров. Покрытие поля будет выполнено из искусственной травы», — рассказал он.