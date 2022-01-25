США обратились к России за помощью в затоплении МКС

Соединенные Штаты склоняются к тому, чтобы затопить в океане Международную космическую станцию (МКС) после завершения срока ее службы. Эксперты из США обратились к российским коллегам с просьбой помочь просчитать варианты схода станции с орбиты. С таким заявлением выступил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Имея опыт завершения работ с „Миром“, могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: „Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты“. Не сразу, конечно, а ближе к 2028–2030 году», — сказал Соловьев в интервью YouTube-каналу «Роскосмос ТВ».

Именно к указанному сроку служба Международной космической станции подойдет к концу. В России уже разрабатывают проект собственной станции, которая должна прийти на смену сегменту нашей страны на орбите.

Недавно в корпорации «Роскосмос» показали, как будет выглядеть новая разработка. Разворачивать ее в космосе будут в два этапа. На первом из них будет шесть модулей, в том числе два базовых и два научно-энергетических. На втором к ним добавятся еще два модуля — целевой и производственный, — а также платформа обслуживания. Отмечается, что на будущей станции не планируется создавать бытовой отсек.