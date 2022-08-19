Работы по строительству петербургского метро продлили

Работы по строительству метро в Санкт-Петербурге продлили на десять лет. Объекты планируют сдать в 2032 году. Об этом сообщил Petrograd.

На строительство метро правительство выделило несколько сотен миллиардов рублей. На данный момент власти города уже продлили контракт со строительной организацией.

Создание 37 объектов обойдется правительству в 600 миллиардов рублей. Работы проведут над тоннелями, а также специалисты проведут ремонт станций.