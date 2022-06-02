Срок ремонта машин и техники по гарантии повысят в России

В России могут изменить сроки ремонта автомобилей и бытовой техники по гарантии. Данный период может вырасти с 45 до 90 дней. Об этом сообщили «Известия».

Информация стала известна из письма министерства экономического развития в Роспотребнадзор и Минпромторг. Согласно изложенным данным, в ближайшие два месяца в стране может увеличиться число претензий на авто и бытовую технику. Однако из-за задержек в поставках деталей срок ремонта может увеличиться. Минэкономразвития предложил внести поправки в статью 20 закона «О защите прав потребителей» и увеличить срок гарантийного ремонта в два раза — с 45 до 90 дней, передало ИА НСН.