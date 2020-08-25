Средневековое захоронение обнаружено под Суздалем

Захоронение было повреждено из-за постоянных сельскохозяйственных работ, но ученые смогли найти много уцелевших артефактов. Среди них украшения, боевой топор, детали одежды, предметы быта.

«При археологическом обследовании на площадке могильника были собраны пережженные кости и около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа», — пояснили в Институте.