25 августа 2020, 14:19
Средневековое захоронение обнаружено под Суздалем
Археологи обнаружили древнее захоронение неподалеку от Суздаля. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Институт археологии РАН.
Захоронение было повреждено из-за постоянных сельскохозяйственных работ, но ученые смогли найти много уцелевших артефактов. Среди них украшения, боевой топор, детали одежды, предметы быта.
«При археологическом обследовании на площадке могильника были собраны пережженные кости и около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа», — пояснили в Институте.