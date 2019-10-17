Сражение леопарда с крокодилом попало на видео
В Национальном парке Крюгер в ЮАР леопард попытался отнять добычу у крокодила, но потерпел поражение, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Kruger Sightings.
7 октября 54-летний экскурсовод Альберто стал свидетелем необычного происшествия.
«День ничем не отличался от любых других поездок по парку. Я добрался до воды и заметил, как крокодил охраняет тушу в воде. Но вдруг появился леопард, заметил бесплатную потенциальную еду и начал приближаться к водоему. Это было самое удивительное взаимодействие между двумя животными», — поделился Альберто.
Леопард несколько раз подходил к воде, рычал и всячески отвлекал внимание крокодила. Однако рептилия выскакивала на берег при малейшей попытке леопарда приблизиться.
Так и не сумев отнять добычу, леопард удалился.