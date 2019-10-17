Сражение леопарда с крокодилом попало на видео

7 октября 54-летний экскурсовод Альберто стал свидетелем необычного происшествия.

«День ничем не отличался от любых других поездок по парку. Я добрался до воды и заметил, как крокодил охраняет тушу в воде. Но вдруг появился леопард, заметил бесплатную потенциальную еду и начал приближаться к водоему. Это было самое удивительное взаимодействие между двумя животными», — поделился Альберто.

Леопард несколько раз подходил к воде, рычал и всячески отвлекал внимание крокодила. Однако рептилия выскакивала на берег при малейшей попытке леопарда приблизиться.

Так и не сумев отнять добычу, леопард удалился.