  • Спускаемый аппарат «Союза МС-10» сделают памятником в «Роскосмосе»

    30 октября 2019, 18:11

    Ирина Нагайникова

    Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», ставший убежищем космонавтом Алексея Овчинина и Ника Хейга во время аварии, доставили в штаб-квартиру «Роскосмоса» в Москве, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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    Пресс-служба «Роскосмоса» рассказала, что аппарат станет памятником.

    «Доставили, но не установили, заканчиваются строительные работы», — уточнил представитель пресс-службы.

    Спускаемый аппарат водрузят на гранитный постамент диаметром 8,2 метра. Также предполагается поставить перед монументом памятную табличку о событиях 2018 года.

    Установка потребует 7,51 миллиона рублей.

    11 октября 2018 года ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым транспортным кораблем «Союз-10» стартовала с космодрома Байконур. Спустя несколько минут полета произошла авария. Корабль отстыковала от ракеты система аварийного спасения, и капсула с астронавтами вернулась на Землю. К счастью, члены экипажа — Алексей Овчинин из «Роскосмоса» и Ник Хейг из NASA — выжили. На МКС космонавты отправились 14 марта 2019 года.