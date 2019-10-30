Спускаемый аппарат «Союза МС-10» сделают памятником в «Роскосмосе»

Рогозин оценил аварийность российских ракет словами «давно стоит и не падает» Подробнее

Пресс-служба «Роскосмоса» рассказала, что аппарат станет памятником.

«Доставили, но не установили, заканчиваются строительные работы», — уточнил представитель пресс-службы.

Спускаемый аппарат водрузят на гранитный постамент диаметром 8,2 метра. Также предполагается поставить перед монументом памятную табличку о событиях 2018 года.

Установка потребует 7,51 миллиона рублей.

11 октября 2018 года ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым транспортным кораблем «Союз-10» стартовала с космодрома Байконур. Спустя несколько минут полета произошла авария. Корабль отстыковала от ракеты система аварийного спасения, и капсула с астронавтами вернулась на Землю. К счастью, члены экипажа — Алексей Овчинин из «Роскосмоса» и Ник Хейг из NASA — выжили. На МКС космонавты отправились 14 марта 2019 года.